Anderlecht: un snack évacué à cause d'un grill au charbon de bois défectueux

Les pompiers sont intervenus mardi après-midi dans un snack, situé chaussée de Mons à Anderlecht, pour un problème de monoxyde de carbone (CO), a indiqué mardi le porte-parole des pompiers de Bruxelles Walter Derieuw. Il n'y a pas eu de victime. Les pompiers ont fermé le commerce qui pourra rouvrir après réparation par un technicien qualifié.



C'est un technicien de Sibelga, le gestionnaire du réseau de distribution pour le gaz naturel et l'électricité dans la région de Bruxelles-Capitale, qui a fait appel aux pompiers vers 13H45. Son détecteur CO s'était déclenché à son entrée dans la salle du snack. Les pompiers ont évacué les clients et ont ventilé le commerce.

Le CO provenait d'un grill au charbon de bois. L'extraction des gaz de combustion par la hotte était insuffisante. Les gérants devront faire régler et réparer la hotte avant de pouvoir rouvrir leur établissement.