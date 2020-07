Anderlecht: une bagarre entre plusieurs individus a généré des tensions en rue

Une bagarre mêlant un nombre indéterminé d'individus a éclaté dimanche vers 22h50 au croisement de la rue de Fiennes et de la rue Sergent De Bruyne à Anderlecht, a indiqué lundi matin une porte-parole de la zone de police Bruxelles-Midi (Saint-Gilles, Anderlecht et Forest). Il n'y a pas eu de blessé signalé et pris en charge sur place. Les policiers n'ont pas procédé à des arrestations.



Les personnes mêlées à la bagarre se sont rapidement dispersées à l'arrivée de la police sur les lieux. Un attroupement de plusieurs dizaines s'est cependant reformé peu de temps après. "La tension était alors palpable", explique la porte-parole de la police. Des objets ont même été lancés en direction des agents des forces de l'ordre. Un renfort a été demandé aux zones de police avoisinantes. Un dispositif pour refouler la foule a alors été mis en oeuvre. Il n'y a eu aucun incident remarqué pendant la manoeuvre. La foule a pu être dispersée. Il n'y a plus eu de rassemblement par la suite.