Anderlecht: une dame intoxiquée au monoxyde de carbone à cause d'une chaudière défectueuse

Les pompiers de Bruxelles sont intervenus samedi soir vers 19h00 pour une dame intoxiquée au monoxyde de carbone dans son appartement, rue de la Procession à Anderlecht. Elle a été emmenée à l'hôpital mais ses jours ne sont pas en danger.

"Une ambulance s'est rendue à l'adresse pour une dame qui avait fait un malaise. Une fois à l'intérieur, les ambulanciers ont vu leur détecteur de CO (monoxyde de carbone) s'enclencher. Ils ont donc appelé les pompiers", a relaté dimanche Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. "Le taux de CO mesuré était assez élevé. Le gaz provenait d'une chaudière dont le système d'évacuation était défectueux. Elle a été scellée et les pompiers ont procédé à la ventilation de l'appartement. Les deux autres logements de l'immeuble ont été vérifiés et rien n'était à signaler", a précisé le porte-parole.

Les pompiers de Bruxelles rappellent une fois encore qu'il est primordial de faire installer un système de chauffage conforme, par un technicien agréé. Il est essentiel de faire les entretiens régulièrement et de faire contrôler l'appareil. Enfin, il est nécessaire de prévoir une évacuation efficace des gaz de combustion ainsi qu'un système de ventilation et d'apport régulier d'air frais dans la pièce où se trouve l'appareil de chauffe.