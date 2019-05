Anderlecht: une personne blessée à la suite d'un incendie

Les pompiers de Bruxelles sont intervenus mardi peu après minuit pour un incendie dans un appartement à Anderlecht. Une personne a été intoxiquée par les fumées et emmenée à l'hôpital, selon Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles.



"Ce mardi matin à 00h13, les pompiers sont intervenus pour un incendie à Anderlecht, avenue Victor et Jules Bertaux, dans un appartement situé au premier étage", a expliqué Walter Derieuw. "On nous a signalé que tout le monde avait déjà quitté l'habitation. A leur arrivée, les pompiers ont constaté que l'incendie sévissait à l'arrière de l'appartement. Le feu a été relativement vite maîtrisé. L'appartement a ensuite été ventilé, et les raccordements de gaz et électricité ont été fermés et scellés par Sibelga", a-t-il poursuivi. "Une personne, intoxiquée par la fumée, à été évacuée vers l'hôpital. La cause de l'incendie est quant à elle inconnue", a encore affirmé le porte-parole des pompiers.