Appelés pour un incendie, les pompiers bruxellois ne s'attendaient pas à ce qu'ils allaient trouver

Une plantation d'environ 600 pieds de cannabis a été découverte par les pompiers de Bruxelles dans le cadre d'un incendie qui s'est déclaré samedi vers 15h30 dans un immeuble à appartements de la rue Stroobants à Evere, a indiqué samedi soir le porte-parole du Parquet de Bruxelles, Denis Goeman.



Aucun suspect n'a pour l'instant été interpellé. L'enquête en cours cible deux chefs d'accusation distincts relatifs à l'incendie involontaire et à la culture de cannabis.



La plantation était localisée au sous-sol du bâtiment. D'après les premiers éléments constatés, l'incendie ne serait pas d'origine criminelle, mais accidentelle. L'installation électrique mise en place pour cultiver ces plantes pourrait être en cause. L'origine du feu n'a pas encore été confirmée.



Une enquête est ouverte pour déterminer les personnes à l'origine de cette culture de cannabis et les responsables de cet incendie.