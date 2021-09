Après 62 jours dans le coma à cause du Covid, Abraham se lance un grand défi: il va participer aux 20 km de Bruxelles (vidéo)

Abraham a été gravement atteint par le covid. Il y a quelques mois, il a même été plongé dans le coma et il a dû réapprendre à marcher. Aujourd'hui, le Bruxellois va mieux et il s'est lancé comme défi de participer demain aux 20km de Bruxelles.

Le 12 mars dernier, Abraham, est atteint d’une forme sévère du covid 19. Il est plongé dans le coma, durant 62 jours.... Après des mois de revalidation et des dizaines de kilos en moins, il compte parcourir en marchant, les 20km de Bruxelles, alors qu’il présente encore des séquelles.

"Je suis toujours pris au niveau de la respiration. Je me force le matin et l'après-midi à aller marcher. J'essaie de faire le plus d'efforts possibles pour m'en sortir. Mais je n'ai pas la capacité de gérer la partie interne, c'est-à-dire les poumons", explique-t-il.

A 52ans, Abraham, n’avait aucun passif médical. Ses proches l’ont vu échapper de peu à la mort, alors que rien ne le présageait. A quelques heures du grand départ, ils sont partagés entre fierté et inquiétude.



"Au début ce défi m'a fait peur au départ car on a eu très peur pour lui. On est peut-être encore fort derrière et à vouloir fort le materner, mais il va le faire, j'en suis certaine", confie Isabelle Louagé, son épouse.

Pour y parvenir, Abraham s’entraine quotidiennement aux cotés de son épouse. "Je dois régulièrement prendre ma saturation pour éviter de descendre en dessous de 90%. Il faut savoir que pour une personne normale, le taux est à 94%. Dans l'état actuel de mes poumons, je ne peux pas me permettre de prendre un risque. Je fais un challenge mais pas de manière inconsciente", conclut Abraham.

Un challenge de taille pour prouver que la vie reprend ses droits. Les proches se tiendront prêts à la ligne d’arrivée, pour accueillir ce père de famille, véritable miraculé.