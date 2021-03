Après avoir été désespérément vide, le centre de vaccination du Heysel est confronté à des files interminables: "Il y a 3h d'attente!" (photos et vidéo)

Venus se faire vacciner au centre du Heysel, des citoyens affirment avoir attendu leur tour durant plusieurs heures, coincés dans des files interminables. D'abord entaché par des soucis techniques ayant perturbé l'envoi des convocations, le démarrage du plus grand centre de vaccination du pays continue d'être entravé.

"Le centre de vaccination du Heysel est bondé de monde", nous écrit un témoin via le bouton orange Alertez-nous. "Il y a une file d'attente de plus de 4h! Quelle mauvaise organisation et gestion. On va encore être la risée des autres pays", estime ce témoin, rejoint par un autre: "3h de file au centre de vaccination du Heysel, affirme Luc. La rumeur circule que les gens seront renvoyés chez eux sans avoir été vaccinés. La tension monte", décrit-il.

Envoyé sur place pour RTLINFO, notre reporter cameraman Xavier Gérard a constaté de longues files cet après-midi au centre de vaccination du Heysel, le plus vaste du pays. Alors que ce centre était jusqu'ici désespérément vide en raison de problèmes techniques ayant perturbé l'envoi des convocations, voilà qu'une foule s'y présente sans être reçue à temps.





"Des personnes âgées ont dû patienter debout durant des heures"

Un autre témoin, travaillant dans une institution sociale, a déploré l'absence de personnes aidantes, par exemple issues de la Croix-Rouge, dans ce centre de vaccination. "Je suis entrée à 10h30 et en suis sortie vaccinée après 15h, explique cette personne. Or, il y avait des personnes âgées qui sont entrées en même temps que moi et qui ont dû rester debout dans la file parfois durant 1h! On ne leur a proposé ni chaise, ni collation, ni eau. J'avais une bouteille d'eau sur moi, mais que deviennent celles et ceux qui n'en ont pas prévue ?", interroge ce témoin qui aurait aimé "avoir un minimum d'informations" comme preuve de "considération" envers les candidats au vaccin.

Photos : Xavier Gérard.