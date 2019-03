Arrestation musclée à Molenbeek après une attaque à la hache dans un café (vidéo)

Un homme suspecté d'en avoir frappé un autre à la tête à coups de hache ce lundi a été arrêté vers 14h00 chez lui à Molenbeek-Saint-Jean dans le cadre d'une tentative d'assassinat, nous confirme la police locale de Bruxelles Ouest et le parquet de Bruxelles.

Hier dimanche, dans un café du boulevard du Jubilé à Molenbeek, le suspect (A. M.) s'était battu avec un autre homme. Une troisième personne était intervenue pour les séparer et le suspect lui aurait promis de revenir pour se venger, explique la police locale. Ce qui est arrivé ce lundi à la terrasse du même café. Le suspect a porté 4 coups de hache à la tête de son rival. Celui-ci a été transporté à l'hôpital dans un état inquiétant, mais il est désormais hors de danger.



La police a rapidement retrouvé la trace de l'agresseur grâce à une enquête de voisinage. "Comme il s'agissait visiblement d'une personne assez violente, nous avons sollicité l'intervention du Peloton Anti-Banditisme", nous explique le porte-parole de la zone. En tout, ce sont une dizaine d'agents qui l'ont appréhendé à son domicile de la rue Vanderstichelen. Il semblerait, selon sa famille, qu'il s'agisse d'un déséquilibré mental.



Denis Goeman, le porte-parole du parquet de Bruxelles, explique que l'homme a été mis à disposition du parquet et sera entendu mardi par le juge d'instruction.



La scène a été filmée par des riverains. Voici la vidéo, dans laquelle on entend des personnes s'en prendre verbalement au suspect.