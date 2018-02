Arrêt de travail dans les écoles de Schaerbeek mardi prochain

L'ensemble des écoles schaerbeekoises observeront un arrêt de travail mardi prochain, lors de la dernière heure de la matinée, pour dénoncer les changements d'écoles intervenus depuis deux ans contre la volonté des agents concernés, ont indiqué jeudi la CGSP, la CSC et le SLFP réunis en front commun syndical. Un rassemblement est prévu devant la maison communale et une délégation a demandé à être reçue par le Collège à 12H00.

Les organisations syndicales contestent le règlement voté en 1996 par le Conseil communal et invoqué par le pouvoir organisateur pour avaliser ces changements d'établissements. Elles soulignent que l'accord des organisations syndicales sur ce texte n'a pas pu être démontré, ce qui est pourtant obligatoire. Un groupe de travail réunissant syndicats, directions et administration a été constitué pour rédiger un nouveau règlement. Par deux fois, un compromis a été atteint mais les textes ont été refusés par le Collège.

A la fin du mois de juin 2017, 5 professeurs ont été changés d'école, selon les syndicats. Plus de 220 enseignants schaerbeekois ont signé une pétition destinée au Collège. Ils y demandent à être reçus, ce qui n'a à ce jour pas été fait. "Ce refus a été pris comme une gifle par les professeurs", remarque Michel Thomas, secrétaire régional CGSP-Enseignement. Par rapport aux changements d'établissements décidés, il ajoute que "c'est l'arbitraire qui choque les enseignants. Ils se disent du coup que ça peut leur arriver demain, sans raison. La décision tombe tard. Certains l'ont appris début juillet. Ils n'ont alors plus la possibilité de postuler ailleurs et ils n'ont aucun recours possible contre la décision du Collège."