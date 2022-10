Asile et migration - Les ONG humanitaires ont à nouveau installé des tentes pour les demandeurs d'asile

(Belga) Les organisations humanitaires Brussels Refugee Council, Médecins du Monde, Plateforme Citoyenne, Médecins Sans Frontières, Samusocial, et Ciré ont, à nouveau, dû monter des tentes et distribuer des sacs de couchage ainsi que des couvertures notamment aux mineurs étrangers non accompagnés (Mena) devant le Hub humanitaire ce mercredi soir, indique Médecins sans frontières dans un communiqué.

Le gouvernement fédéral s'est réuni en kern ce midi et s'est conclu avec ce que les organisations humanitaires considèrent comme un résultat insuffisant: "aucune solution n'a été trouvée avec effet immédiat et les solutions à long terme proposées sont vagues", a estimé Soti Ngo du Ciré. "De la place sera faite pour environ 25 tentes en carton ce mercredi soir. Ce n'est pas durable, mais nous n'avons pas d'autres alternatives pour cette nuit. Nous comprenons l'inquiétude du bourgmestre Close, mais nous espérons que les tentes ne seront toujours pas démontées par la police, comme ce fut le cas ce matin. Pour y veiller, le personnel et les volontaires des organisations concernées resteront sur place", a notamment déclaré Michel Genet, directeur de Médecins du Monde. La police bruxelloise a enlevé mercredi matin des tentes en carton sous lesquelles dormaient de jeunes demandeurs d'asile depuis lundi, sur ordre du bourgmestre Philippe Close. Les tentes avaient été disposées par le Samusocial, devant le Hub humanitaire situé avenue du Port, afin d'abriter des Mena qui n'ont pas pu obtenir de places dans les centres d'accueil de Fedasil, l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile. Le réseau d'accueil de Fedasil est soumis à une forte pression, et depuis plusieurs jours, des Mena ne parviennent pas à obtenir une place dans un centre d'hébergement. (Belga)