Attaque à main armée à Nerder-over-Heembeek: la police recherche ces 2 hommes (photos)

La police fédérale a diffusé, mercredi, à la requête du parquet de Bruxelles, un avis de recherche concernant deux hommes suspectés d'avoir commis un vol à main armée dans une bijouterie de Neder-over-Heembeek, rue François Vekemans, le 25 octobre 2018.



L'auteur du vol est âgé d'une quarantaine d'années, selon l'avis de recherche. "Il mesure entre 1m70 et 1m75, est de corpulence normale et est ventripotent. Il a les yeux noirs et les cheveux foncés. Il pourrait porter un postiche lunettes et moustache. Au moment des faits, il portait un pantalon foncé, une chemise blanche, une veste trois quarts claire et une casquette claire", détaille la police.

"Son complice, qui faisait le guet, était vêtu d'un pantalon foncé et d'un sweat à capuche. Il était en possession d'un sac à bandoulière", ajoutent les autorités policières. Toute personne reconnaissant ces individus ou ayant des informations sur ce fait est encouragée à prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800 /30 300 ou via l'adresse mail avisderecherche@police.belgium.eu.