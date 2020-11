Attaque à main armée dans un Proxy Delhaize à Bruxelles: reconnaissez-vous ces suspects?

La Police Fédérale demande aux médias de publier l'avis de recherche suivant, dans le cadre d'une enquête.

Le samedi 22 août 2020, entre 10h30 et 10h45, trois hommes armés ont attaqué le magasin Proxy Delhaize situé à Berchem-Sainte-Agathe, rue de Grand-Bigard, en région bruxelloise. Les trois suspects déambulaient sur le parking du magasin peu avant les faits puis se sont éloignés. Quelques minutes plus tard, ils sont revenus sur leur pas et ont bloqué la porte d’entrée avec un caddie. Ensuite, le trio est entré dans le magasin, armé d’un couteau et d’une arme à feu. Ils ont menacé les clients et le personnel et ont pris l’argent se trouvant dans les deux caisses enregistreuses.

Ils ont ensuite forcé tout le monde à se rendre à l’arrière du magasin et ont demandé aux gérants où était le coffre-fort. Ils étaient très agressifs et ont porté des coups. Un des responsables est cependant parvenu à déclencher l’alarme, mettant en fuite les auteurs à pied vers la rue des Fleuristes.

Suspect 1 : il a entre 18 et 20 ans, mesure environ 1m85 et est d’allure élancée. Il portait un pull clair à capuche et fermeture éclair de marque "Ralph Lauren", un pantalon de training noir "Nike" et des chaussures de sport noires. Il portait un masque buccal chirurgical et des gants noirs. Il portait une arme de poing noire de type 'Beretta'.





Suspect 2 : il a entre 20 et 25 ans, mesure 1m80 et de corpulence normale. Il portait une veste bleu foncé, un pantalon de training bleu foncé de marque "Nike", des chaussures de sport grises, un masque buccal blanc, des gants noirs et une casquette bleu foncé avec l’écusson de Manchester United. Il avait également un sac à bandoulière noir et jaune, et était armé d’un couteau.





Suspect 3 : il a environ 18 ans, mesure 1m85 et est de corpulence mince. Il portait un imperméable noir de marque "The North Face", un pantalon de training foncé de marque "adidas" avec l’écusson du Real Madrid, des chaussures de sports foncées, des gants noirs et un masque buccal blanc. Il portait également un sac de sport.





Les trois suspects s’exprimaient en français.

Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, la police vous invite à prendre contact avec elle via le numéro gratuit 0800 30 300. Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu ou via ce lien.

