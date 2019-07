Attentats à Bruxelles: détention prolongée pour Mohamed Abrini et Ossama Krayem

Dans le cadre de l'enquête sur les attentats à Bruxelles et Zaventem le 22 mars 2016, la chambre du conseil de Bruxelles a confirmé jeudi la prolongation pour deux mois de la détention préventive de Mohamed Abrini, Hervé Bayingana Muhirwa et Ossama Krayem, a indiqué jeudi le parquet fédéral. S'ils font appel de cette décision, ils comparaîtront devant la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles dans les quinze jours.



Mohamed Abrini était recherché depuis les attentats de Paris du 13 novembre 2015. Il était également l'"homme au chapeau", visible sur les images de vidéo-surveillance, qui avait abandonné une valise remplie d'explosifs à l'aéroport de Zaventem avant de prendre la fuite, le 22 mars 2016. Ossama Krayem avait lui été filmé à la station de métro Pétillon alors qu'il échangeait furtivement quelques mots avec Khalid El Bakraoui, qui s'est fait exploser quelques minutes plus tard dans la station de métro Maelbeek. Selon ses déclarations, il devait lui aussi se faire exploser, mais y a finalement renoncé. Hervé Bayingana Muhirwa, un ressortissant rwandais, avait été arrêté le 8 avril 2016, le même jour que Mohamed Abrini et Ossama Krayem. Après le 22 mars, il les aurait tous deux aidé à se cacher.