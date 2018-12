Attentats à Bruxelles: les noms des victimes de l'attentat seront gravés dans la station Maelbeek

Les noms des victimes de l'attaque terroriste de la Station de métro Maelbeek seront intégrés de manière durable dans la station. On ne sait pas encore exactement comment. La STIB travaille en concertation avec les familles et les associations de victimes. Cette réalisation sera présentée à l'occasion des commémorations des attentats de Bruxelles en 2016, le 22 mars prochain. L'attaque dans le métro avait fait 16 morts. . C'est le père d'une victime qui est à l'initiative de la demande. A la station Maelbeek, un panneau reprend déjà des messages de soutien d'usagers. Il y a également une plaque commémorative sans mention des noms des victimes ainsi que deux fresques en noir et blanc réalisées par l'artiste Benoît Van Innis. A l'aéroport de Zaventem, une plaque commémorative a été apposée dans le hall des départs. Une stèle portant les noms des victimes de cet attentat a également été implantée à proximité. Au total, une dizaine de sites commémorent les victimes de ces deux attaques perpétrées le 22 mars 2016.