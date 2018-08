Attention aux orages: les parcs et cimetières sont fermés à Bruxelles

A Bruxelles, les parcs et cimetières sont fermés depuis ce midi. Une mesure de sécurité en raison des fortes rafales de vents attendues cet après-midi. La sécheresse de ces derniers jours a fragilisé de nombreux arbres qui menacent de s'effondrer. Amélie Schildt, Gilles Renard et Elisabeth Wouters se sont rendus dans plusieurs parcs bruxellois pour le RTL Info 13H.

Ce matin, dans le parc roi Baudouin à Jette, certains promeneurs doivent s’improviser escaladeurs. Un peuplier n’a pas résisté aux bourrasques dans la nuit de mardi à mercredi.





Sécuriser et nettoyer les chemins



"Un gros coup de vent comme celui qu’on a eu… Eh bien il faut nettoyer les chemins et il faut surtout sécuriser, vérifier qu’il n’y pas de branches qui restent suspendues dans les arbres et le cas échéant les dégager ou les faire tomber. Il faut nettoyer les arbres qui seraient tombés au travers de chemins ou de plaines de jeux", détaille Serge Kempeneers, le directeur des espaces verts chez Bruxelles environnement.



Dans les parcs de Bruxelles, les hommes sont à pied d’œuvre depuis hier. La canicule a fragilisé les arbres. Le parc Josaphat à Schaerbeek a perdu un frêne, un tilleul et un marronnier.





Des arbres fragilisés



"On a pas mal d’arbres complètement secs sur pied. Ils sont plus sensibles. On l’a vu lors de la dernière tempête, il y a beaucoup de branches qui cassent, même avec des arbres très sains. Donc ça a vraiment un impact direct lié à la sécheresse", pointe Bertrand Veys, expert phytosanitaire de Bruxelles environnement.



Avec le nouvel avis de tempête cet après-midi, les risques de chutes d’arbres sont d’autant plus importants. Dès midi, les promeneurs ont été invités à quitter les parcs et cimetières bruxellois