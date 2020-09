ATTENTION, bouchons jusqu'en décembre à craindre sur le Ring de Bruxelles à hauteur de Wezembeek-Oppen

La construction de nouveaux panneaux anti-bruit sur le Ring de Bruxelles, opération sur laquelle l'Agence flamande des routes et de la circulation (AWV) travaille depuis le mois d'août, provoquera, à partir de vendredi soir, des perturbations à hauteur de Wezembeek-Oppem et Kraainem. Une des voies du ring intérieur entre le tunnel des Quatre Bras et au delà de la sortie numéro 2 à Wezembeek-Oppem sera fermée jusqu'à la fin du mois de décembre.



Le trafic se fera sur deux voies plutôt que trois. Une de voies sera également fermée à partir du 25 septembre jusque fin novembre sur le ring intérieur de Bruxelles, afin de rénover les fossés et installer les panneaux anti-bruit. Au total, quelque huit kilomètres de murs anti-bruit seront installés le long du ring de Bruxelles, à Wezembeek-Oppem et Kraainem. L'AMV (Agentschap Wegen en Verkeer) remplacera également, à certains endroits, des panneaux vétustes par du matériel neuf. Les travaux devraient être terminés d'ici la fin de l'année.