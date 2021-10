Attention, la perturbation dans le métro continue à Bruxelles à cause d'une action du syndicat CGSLB

Comme la veille, les métros dans la capitale circulent au ralenti jeudi matin sur toutes les lignes, à savoir M1, M2, M5, M6, fait savoir la société bruxelloise de transport public (STIB) à l'aube. Une action syndicale est en cause, communique la société de transport en commun dans un message posté sur Twitter à 05h45. La STIB précise toutefois que les bus et trams roulent normalement. L'action de mercredi avait été entreprise par le syndicat libéral CGSLB, mais les syndicats chrétien et socialiste CSC et CGSP s'en étaient distancié. La STIB avait fustigé une action "totalement irresponsable en période de corona". Une réunion entre la direction et le syndicat devait avoir lieu mercredi.

"Toujours aussi scandaleux. STIB de nouveau dans la supercherie d'un soi-disant syndicat. Nous entretemps, nous attendons comme du bétail, bien que nos abonnements sont payés et des soucis de retard au bureau. Scandaleux pour la capitale de l'Europe", réagissait de manière véhémente Anis, ce matin via le bouton orange Alertez-nous.