Attention si vous prenez la E40 vers Bruxelles, le tunnel Reyers ferme dès ce samedi pour 3 MOIS: voici nos conseils (vidéo)

Dès ce soir, le tunnel qui relie l'autoroute à la place Meiser sera fermé. La rénovation du complexe du tunnel Reyers commencera samedi. Les travaux concernent quatre des six toits des tunnels et seront répartis entre différentes phases sur une durée maximum d'un an. Dans un premier temps, le tunnel Reyers de l'E40 direction Meiser sera complètement détruit et reconstruit dans les trois mois.





Le tunnel de l'E40 vers le centre et le tunnel Belliard vers l'E40 resteront ouverts



Le tunnel de l'E40 vers le centre et le tunnel Belliard vers l'E40 resteront ouverts pendant les travaux. Pendant la rénovation, les quatre tunnels ne seront jamais fermés simultanément. Une fois qu'un tunnel est rénové, il sera opérationnel 24h sur 24. Les travaux auront lieu de 7h à 20h. Dans la première phase, il s'agit de relier l'E40 à Meiser et à Diamant. Les automobilistes pourront compter sur différentes déviations durant ces travaux.

Céline Praile a recueilli les conseils de Bruxelles Mobilité. Il est conseillé de suivre les déviations depuis le ring. "Il faudra prendre soit le Boulevard Léopold III, soit la A12 et ensuite le quartier Van Praet, soit aller par l’autre côté de la ville pour rentrer dans Bruxelles via la E411, le quarte bras Hermann-Debroux ou Delta", explique Inge Paemen, porte-parole de Bruxelles-Mobilité.





Des panneaux dynamiques pour guider les automobilistes

Pour guider les automobilistes, des panneaux dynamiques ont été installés. Ils indiquent en temps réel le trajet le plus rapide. "Par exemple si quelqu’un souhaite emprunter la A12, s’il s’est passé un accident sur ce trajet, il va indiquer un autre chemin."

Pour quitter Bruxelles, il n’est plus possible d’accéder à la E40 depuis l’avenue de Rodebeek. Une déviation sont prévues via l’avenue des cerisiers.



Privilégier les nombreux transports en commun



Pour ceux qui peuvent se passer de la voiture, il vaut mieux privilégier les transports en commun, même si certains bus de la STIB sont déviés et que quelques arrêts sont déplacés. "C’est un quartier qui est très très bien desservis par les transports en commun. Il y a trois gares proches ou facilement accessibles : celles de Meiser, d’Etterbeek et de Schaerbeek. Il y a énormément de lignes de bus, de lignes de tram en grande partie en site propre. Ce sont des alternatives très très valables pour rejoindre ce quartier-là", explique Inge Paemen, porte-parole de Bruxelles-Mobilité.