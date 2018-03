Le tunnel Belliard complètement FERMÉ ce matin: "la pagaille" dans Bruxelles n'aura finalement duré que quelques minutes

Le tunnel Belliard, principal axe de sortie de Bruxelles vers la E40, a été totalement fermé ce matin entre 6h30 et 7h00 suite à un accident. Des réparations qui auraient pu prendre plusieurs heures étaient envisagées, faisant craindre une situation très compliquée à l'heure de pointe dans la capitale.



Selon un témoin, c'était déjà "la pagaille" autour du tunnel vers 6h45 alors que le trafic était encore léger. Et selon un autre témoin, l'accident aurait été causé par un camion trop haut qui aurait heurté et endommagé le plafond du tunnel. Une information que Bruxelles Mobilité, qui gère le trafic dans la capitale, ne pouvait confirmer ce matin.



Finalement, plus de peur que de mal puisque le tunnel a été rouvert dès 7h00, sur une seule bande. En effet, le trafic y est réduit depuis fin février et jusqu'au 4 juin car des travaux y sont en cours.