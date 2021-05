Au marché de Molenbeek, des 'ambassadeurs' vont informer certaines catégories de personnes: "Une infirmière et un médecin vont vacciner à tour de bras"

Ce jeudi, la commune de Molenbeek et la Cocom organise une nouvelle opération de vaccination sur le marché. Une équipe de 11 personnes sera sur place à la recherche de public prioritaire, et qui n'ont pas pu ou pas voulu répondre à leur convocation. L'idée est d'aller chercher les personnes plus fragiles ou vulnérables, et qui pour une raison ou une autre n'ont pas encore été vaccinées. "Il y a 164 nationalités différentes à Bruxelles, donc ça n'est pas toujours facile de joindre tout le monde", selon Inge Neven, directrice du service d'hygiène de la région bruxelloise, qui a supervisé les procédures.

Dès 10h, une équipe de 11 ambassadeurs vaccinations circulera. Si une personne est convaincue, elle sera amenée à la maison communale. "On a aménagé la salle des mariages avec deux box de vaccination. Il y aura une infirmière et un médecin qui vont vacciner à tour de bras", nous a expliqué Catherine Moureaux, bourgmestre de Molenbeek. Après l'injection, les patients seront invités à patienter encore une vingtaine de minutes pour prévenir d'effets indésirables.

Les 71 doses prévues pour la journée ne seront pas toutes présentes sur place. Elles seront amenées directement dans des seringues, par lot de 11, entre le centre de vaccination de Molenbeek et la maison communale. Une personne sera chargée de faire la navette et de réapprovisionner en stock suivant la demande. Comme ça, également, la chaine du froid pour la conservation des vaccins sera assurée.

Lors d'une précédente vaccination-test, le 6 mai dernier, 14 personnes avaient pu recevoir une injection à la maison communale.