Au restaurant Komalamaison à Etterbeek, "on fonctionne en mode participatif de A à Z"

A Etterbeek, le restaurant Komalamaison est un établissement pas comme les autres. Il s’agit d’une cuisine solidaire et participative, avec notamment des produits invendus et de saison. Ce sont les habitants qui cuisinent dans le but de créer du lien social et de s’alimenter sainement. "On a deux objectifs. On estime qu'il y a deux besoins primordiaux qui, peut-être aujourd'hui, ne trouvent pas suffisamment de réponses: à savoir, d'un côté, le fait de se nourrir sainement et d'être en bonne santé grâce à ce qu'on mange mais surtout de se nourrir socialement, c'est-à-dire de rencontrer des gens, faire partie d'un groupe, faire partie d'un projet communautaire où on s'aide les uns les autres, on partage, on fait des choses très simples mais qui ont du sens", explique Alix Rijckaert, l'une des fondatrices de Komalamaison.

À 9h, la journée commence par l'accueil des participants. Ceux-ci se retrouvent autour d’un café et discutent du menu du jour. Ils l'imaginent en fonction des produits disponibles dans le frigo. À 12h30, le repas est servi généralement entre 15 à 30 couverts. "L'idée, c'est toujours de passer du bon temps, pas de pression. On n'a pas besoin d'avoir des compétences particulières. Le but, c'est de passer un bon moment et puis, il y a quand même quelqu'un de l'association qui est là pour accueillir les gens, leur expliquer comment ça marche, pour sortir les légumes, discuter du menu, voir ce qui est faisable ou pas", développe Alix Rijckaert.

Echanger avec les autres

Parmi les participants, il y a Sabrina. Depuis février, elle vient une fois par semaine aider et elle n’est pas prêt de s’arrêter. "Je suis venue participer à la cuisine de Komalamaison pour partager de chouettes moments, échanger avec les gens, pouvoir répondre à ma valeur de solidarité, me ressourcer et apporter ce que je peux apporter", raconte-t-elle.

Grâce à ce projet, cela permet aux participants de faire de chouettes rencontres. "Ce que je trouve génial, c'est de pouvoir partager avec des personnes. Des personnes qui viennent de tout milieu, toute origine, tout âge. Je trouve ça très enrichissant. Ce que j'adore, ce sont les valeurs qui ressortent ici: la solidarité, le partage et ce que j'adore par dessus tout c'est l'humain", poursuit Sabrina.