Auderghem: agression d'un agent de Bruxelles-Propreté après une discussion sur "le volume maximum de déchets par jour"

Un agent de la propreté du Recypark d'Auderghem a été agressé par deux visiteurs, samedi dernier (20 février), dans la zone d'estimation. L'objet de l'altercation concernait le volume maximum de déchets autorisé par jour. Les deux visiteurs s'en sont pris à l'agent du Recypark qui se trouve à présent en incapacité de travail.

Un responsable du Recypark d'Auderghem a été victime d'une agression, ce samedi 20 février, alors qu'il se trouvait sur son lieu de travail. C'est au niveau de la zone d'estimation que deux visiteurs en sont venus aux mains et ont agressés physiquement l'agent de la propreté. "Il y avait une discussion par rapport au volume maximum de déchets par jour. Le responsable a rappelé aux gens les règles et il s'est fait agresser physiquement", indique Etienne Cornesse, le porte-parole de Bruxelles-Propreté.

Sans connaître exactement les détails de cette agression, le porte-parole précise que l'employé se trouve à présent en incapacité de travail pour une durée de sept jours. "Mais ça pourrait être plus long", dit-il.

Une agression est aussi survenue le 27 janvier et une autre le 28 janvier.





Ce type d'incidents n'est apparemment pas inhabituel au sein des structures de Bruxelles-Propreté. Deux autres agressions sont effectivement survenues fin janvier, dans deux autres Recyparks. Cela a également conduit à des incapacités de travail, parfois plus longues, pour les personnes concernées. "Une agression est survenue le 27 janvier et une autre le 28 janvier. Avec celle de samedi, ce sont trois incidents majeurs. C'est-à-dire que les personnes sont en interruption de travail pour onze jours et pour trente jours. Si le médecin ordonne une incapacité de trente jours, cela veut dire que ce sont des choses assez grave", regrette le porte-parole.

Un refus d'accès au Recypark qui crée la colère

La cause de ces altercations ? Pour Etienne Cornesse, il s'agit, la plupart du temps, de refus d'accès aux Parcs à conteneurs, simplement parce que les usagers ne respectent pas les consignes: les déchets doivent impérativement être triés au préalable, ce que les visiteurs ne font pas systématiquement, la quantité de déchets, limitée à 3m3, est souvent trop importante... Mais cela peut aussi être lié à une affluence importante au sein des structures. "Quand ce sont des jours de grosse affluence, les gens ont dû attendre longtemps dans la file et quand ils arrivent chez l'estimateur, ils ne sont parfois pas en ordre donc ils sont en colère car ils ont l'impression d'avoir attendu pour rien mais ils n'étaient pas bien préparés. Il y a une série de règles à respecter", insiste-t-il.

Un incident est donc malheureusement trop vite arrivé... Et de tels événements créent forcément du stress et ajoutent une pression supplémentaire pour le personnel des Recyparks. "La charge psycho-sociale est importante car, quand un collègue a été agressé et est absent pendant trente jours, on arrive au boulot avec du stress, la peur au ventre... Et cela crée aussi une désorganisation totale du service."

Eviter les jours de grosses affluences

Pour lutter contre ces agressions, Bruxelles-Propreté met à la disposition des usagers un guide pratique rappelant toutes les règles à respecter pour que la visite se passe au mieux. "Quand on est bien préparé avec son véhicule, ça va beaucoup plus vite", glisse Etienne Cornesse avant de poursuivre : "Les Recyparks sont ouverts sept jours sur sept, parfois jusque 20h15, donc il y a moyen d'éviter les jours de grosses affluences. Si on va sur le site internet, on pourra voir une indication des jours il vaut mieux aller pour éviter d'être dans la cohue, comme le dimanche à 19 heures, par exemple."



Pour les usagers possédant une camionnette ou une remorque, le porte-parole de Bruxelles-Propreté insiste : "Il faut se rendre au Recypark Humanité."