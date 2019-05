Audrey Hepburn est née à Ixelles en 1929: son fils Sean expose sa vie intime au coeur de la capitale, il nous parle d'elle (vidéo)

A l'occasion de cet anniversaire, une exposition propose au public de s'imiscer dans sa vie intime au travers de photos et d'objets privés. Benjamin Samyn et Emmanuel Tallarico ont pu découvrir ces pièces en avant première avec le fils d'Audrey Hepburn.

Audrey Hepburn, née à Ixelles en 1929, aurait eu 90 ans le 4 mai. Une exposition qui retrace la vie intime de cette icône du cinéma et de la mode a lieu dans la capitale belge à l'occasion de cet anniversaire. L'exposition "Intimate Audrey" a été conçue autour d'environ un millier de photos et objets personnels rassemblés par l'un de ses deux fils, Sean Hepburn Ferrer, né en 1960 de sa relation avec l'acteur et producteur américain Mel Ferrer.



"Elle a vraiment voulu avoir un enfant. Elle a attendu longtemps. Ici est le début d'une très belle décision dans sa vie et qui est peut-être le plus grand cadeau qu'elle m'a donné, c'est qu'une fois que j'ai dû aller à l'école à 5 ans et que je ne pouvais plus voyager et la voir en tournage, elle a abandonné sa carrière et est devenue une mère à plein temps", explique Sean Hepburn Ferrer, le fils de la star, à Benjamin Samyn et Emmanuel Tallarico.



Au-delà de la star hollywoodienne à l'ascension fulgurante (elle reçoit un Oscar à 25 ans à peine, pour son rôle dans "Vacances romaines"), le parcours proposé s'attarde sur la femme, la mère et la travailleuse humanitaire qu'elle fut durant les cinq dernières années de sa vie (1988-93) comme ambassadrice de l'Unicef.

"Au fond on n'apprend rien de neuf, mais en arrivant au bout, on se dit que la gamine dont le monde est tombé amoureux (...) s'est épanouie dans cette femme. On le voit, on le sent", souligne Sean Hepburn Ferrer à l'AFP, lors d'une visite à la veille de l'ouverture.

"Cette femme, qui était une icône du style, au fond, a vécu dans une petite robe de coton toute sa vie, une vie simple", ajoute-t-il en référence à la star souvent associée à la robe noire longue et sexy --création de Givenchy--, portée dans "Diamants sur canapé".

Audrey Hepburn, de son vrai nom Audrey Ruston, est née en 1929 d'une mère néerlandaise et d'un père britannique qui travaillait alors pour la filiale belge de la Banque d'Angleterre. Dans l'exposition aux quelque 800 photos, certaines inédites, des portraits en noir et blanc évoquent cette généalogie, la sévérité de l'aristocratie hollandaise, monde dans lequel elle a baigné enfant. Puis les premiers pas à Londres, où l'adolescente rêve de devenir danseuse de ballet.

Selon Sean, Audrey Hepburn devra renoncer à la danse faute d'une condition physique appropriée, son développement musculaire ayant pâti des privations de la guerre, et le cinéma s'avère "un choix par défaut".

Le succès de "Gigi", une pièce de théâtre adaptée du roman homonyme de Colette par Anita Loos, la propulse au firmanent du cinéma des années 50 ans. Aujourd'hui encore, sa grâce reste inscrite dans l'histoire du cinéma. "Elle était spéciale, différente de toutes les autres actrices. Je l'aimais", confie une fan de la star.





Deux fils, deux Oscars



La rencontre avec Colette, lors d'un tournage à Monte Carlo, est déterminante. L'auteure française la choisit pour jouer "Gigi" dans une adaptation au théâtre de sa nouvelle. "C'est bien sûr elle qui l'amène à New York, on est en 1950-51", se souvient le fils Hepburn. Une photo des deux femmes annotée de la main de Colette compte parmi la centaine d'objets présentés, des dessins, des écrits de la star, la robe de son mariage avec Mel Ferrer (rencontré par l'entremise de Gregory Peck) ou son passeport d'ambassadrice renouvelé par les Nations Unies en 1992.

Ce travail bénévole auprès notamment d'enfants victimes du conflit somalien lui vaudra un autre Oscar, en 1993, l'année où elle meurt dans sa propriété suisse des suites d'une forme rare de cancer.

La statuette "humanitaire" qui fut remise à Sean est une autre attraction de la visite, le premier Oscar étant resté entre les mains du second fils, son demi-frère italien Luca Dotti. "Nous sommes deux, il y avait deux Oscars, on en garde chacun un sur notre cheminée", dit en souriant le fils aîné.

L'exposition, non loin des galeries royales et de la Grand Place, se tient jusqu'au 25 août. Ses bénéfices iront à la lutte contre les maladies rares et le cancer.

Informations sur intimateaudrey.org





Une pièce à l'effigie de la star



La Monnaie royale de Belgique a présenté mardi soir une pièce en or célébrant la naissance à Bruxelles, il y a 90 ans, de l'iconique Audrey Hepburn, à l'occasion de l'inauguration d'une exposition qui est consacrée à l'actrice (à l'Espace Vanderborght, "Intimate Audrey", jusqu'en août prochain).

La pièce commémorative a été frappée à 1.000 exemplaires et a une valeur de 25 euros, elle présente un portrait bien connu de l'actrice, avec haut chignon et collier à rangs de perles du film "Breakfast at Tiffany's" ("Diamants sur canapé", 1961), ainsi que sa date de naissance. Celle qui deviendra une figure mondialement connue vivra d'abord plusieurs années en Belgique, à Bruxelles et dans sa périphérie, avant de grandir en Angleterre puis aux Pays-Bas. Elle est décédée en 1993.

La Monnaie royale de Belgique frappe chaque année 12 pièces commémoratives, de valeurs différentes et fabriquées à l'aide de différents métaux (or, argent, laiton, etc.). En réalité, depuis début 2018, ce n'est plus en Belgique qu'elles sont frappées, la production ayant été sous-traitée à la Monnaie royale des Pays-Bas. Certaines sont des pièces de deux euros, mais qui présentent un dessin singulier et une qualité "supérieure" à la monnaie habituellement en circulation, avec davantage de brillance et de contraste, entre autres.

Cette année, des pièces commémoratives ont déjà été frappées pour les 90 ans de Tintin, le Grand Départ du Tour de France à Bruxelles et les 450 ans du décès de Pieter Bruegel.

Sur le site officiel piecescommemoratives.be, la nouvelle pièce Audrey Hepburn était disponible pour commande mercredi au prix de 265 euros.