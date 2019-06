Avez-vous vu Ali? Cet homme a été aperçu pour la dernière fois cette nuit dans le centre de Bruxelles

A la requête du Parquet de Bruxelles, la police nous demande de diffuser l'avis suivant :



Durant la nuit de vendredi 14 au samedi 15 juin 2019 à 00h30, Ali HAMMOUNI, un homme âgé de 76 ans, a été vu pour la dernière fois à l'intersection de la rue de l'Intendant, de l'Avenue du Port et de la Place Sainctelette à Bruxelles. Depuis, il ne s'est plus manifesté.



Monsieur HAMMOUNI mesure environ 1m65 et est de corpulence mince. Il a de courts cheveux châtains foncés et grisonnants. Aucune description vestimentaire n'a pu être établie.







Témoignages

Si vous avez vu Ali HAMMOUNI ou si vous connaissez l'endroit où il se trouve, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro gratuit 0800 30300.



Vous pouvez envoyer également vos témoignages via l'adresse avisderecherche@police.belgium.eu.