Avis de recherche: cette jeune femme de 30 ans a été vue pour la dernière fois samedi soir à Woluwe-Saint-Pierre

Le samedi 24 février 2018, vers 21h30, Vo Thi, une femme âgée de 30 ans, a quitté la salle de fête communale située avenue Charles Thielemans à Woluwe-Saint-Pierre, où elle fêtait le Nouvel An chinois. Depuis, elle ne s’est plus manifestée.



Vo Thi est d’origine vietnamienne. Elle mesure 1m55 et est de corpulence mince. Elle a les cheveux noirs coupés court et porte des lunettes mauves. Elle est autiste et a du mal à communiquer.

Au moment de sa disparition, elle portait une veste "Bomber" rose flashy par-dessus un manteau trois-quarts beige, un bonnet blanc avec un pompon et des points bleus, un pantalon noir et des chaussures noires.





Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, la police vous invite à prendre contact avec elle via le numéro gratuit 0800 30 300.

Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.