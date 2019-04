Jennifer Schokkaert, une jeune fille de 12 ans, a disparu à Uccle, annonce Child Focus. Elle est de corpulence normale, a des cheveux blonds, des yeux bleu-vert.

Lors de sa disparition, elle portait un jeans clair, une veste courte rouge et un t-shirt noir. Elle a des baskets blanches et roses, un sac noir et un sac à dos de la marque GUESS de couleur brun clair.

Si vous avez des informations, vous pouvez contacter, à tout moment, Child Focus via le numéro 116 000.