Bagage suspect à l'aéroport de Zaventem: c'était une fausse alerte, quelques vols retardés

Trois halls de l'aéroport de Zaventem ont été évacués suite à la découverte d'un bagage suspect par la police.

"Aéroport de Zaventem évacué", "L'aéroport de Zaventem a été évacué dû à une valise suspecte, cela fait 45 minutes qu'on attend devant l'aéroport", "Alerte à la bombe à l'aéroport de Zaventem"... Plusieurs d'entre vous nous ont contactés via le bouton orange Alertez-nous aux alentours de 17h pour nous signaler un problème à Brussels Airport. Contactée par nos soins, Nathalie Pierard, porte-parole de l'aéroport, nous a confirmé qu'un "bagage suspect" avait été découvert par la police dans le hall des départs, "le hall 1". "Elle a décidé d'évacuer le hall 1, le hall 2 et le skyhall, le centre qu'on a inauguré il y a un an et demi et qui sert de centre de vaccination pour les trois communes limitrophes de l'aéroport."

Selon la porte-parole, un large périmètre de sécurité a été délimité et tous les passagers sont regroupés dans l'espace qui servait de kiss & ride devant l'aéroport avant les attentats. Le Service d'Enlèvement et de Destruction d'Engins Explosifs s'est rendu sur place. Il s'agirait d'une fausse alerte.

Certains vols devraient avoir une à deux heures de tard, mais il n'y aurait pas d'annulation. L'alerte est survenue à l'heure du pointe du soir.



