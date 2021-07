Bagage suspect à l'aéroport de Zaventem, trois halls évacués: "Le service de déminage est en route"

Trois halls de l'aéroport de Zaventem ont été évacués suite à la découverte d'un bagage suspect par la police.

"Aéroport de Zaventem évacué", "L'aéroport de Zaventem a été évacué dû à une valise suspecte, cela fait 45 minutes qu'on attend devant l'aéroport", "Alerte à la bombe à l'aéroport de Zaventem"... Plusieurs d'entre vous nous ont contactés via le bouton orange Alertez-nous pour nous signaler un problème à Brussels Airport. Contactée par nos soins, Nathalie Pierard, porte-parole de l'aéroport, nous a confirmé qu'un "bagage suspect" avait été découvert par la police dans le hall des départs, "le hall 1". "Elle a décidé d'évacuer le hall 1, le hall 2 et le skyhall, le centre qu'on a inauguré il y a un an et demi et qui sert de centre de vaccination pour les trois communes limitrophes de l'aéroport."

Selon la porte-parole, un large périmètre de sécurité a été délimité et tous les passagers sont regroupés dans l'espace qui servait de kiss & ride devant l'aéroport avant les attentats. "Le Service d'Enlèvement et de Destruction d'Engins Explosifs est en chemin pour venir voir et inspecter."

Les conséquences sur les vols sont pour l'instant difficiles à déterminer, mais selon les autorités de l'aéroport, il devrait y avoir des conséquences sur le trafic aérien. "Le terminal était quasiment rempli car on approchait de l'heure de pointe du soir, confie Nathalie Pierard. On va voir combien de temps ça prend. Le but n'est pas que tous les passagers ratent leur avion." Certains vols partiront avec du retard pour que les passagers puissent regagner les avions.



© RTL INFO - Alertez-Nous