Bagarre à Schaerbeek: trois blessés et une personne arrêtée

La police de la zone Bruxelles-Nord et les services de secours sont intervenus mercredi soir vers 21h00 à proximité de la place du Pavillon à Schaerbeek, pour une bagarre. Trois personnes ont été blessées et une personne a été privée de sa liberté à la suite des faits, selon le parquet de Bruxelles.

"Les services de police ont été appelés pour une personne retrouvée inconsciente par terre. A leur arrivée sur place, ils ont constaté que trois autres personnes étaient légèrement blessées", a expliqué jeudi Willemien Baert, porte-parole du parquet de Bruxelles. "Une personne a été privée de sa liberté et divers devoirs d'enquête sont en cours pour déterminer les circonstances exactes des faits", a ajouté la procureure.

Plusieurs véhicules de police et des ambulances ont été appelées mercredi soir vers 21h00, place du Pavillon à Schaerbeek. L'intervention a nécessité une interruption du trafic des lignes de tram 32 et 55 de la Stib, entre les arrêts Verboekhoven et Liedts.