Berchem-Sainte-Agathe: deux personnes et un pompier blessés dans un incendie

Les pompiers de Bruxelles sont intervenus mercredi vers 01h00 dans une maison unifamiliale à Berchem-Sainte-Agathe, rue de l'Azur, où un incendie s'était déclaré. Les deux habitants ont été légèrement intoxiqués. Les hommes du feu ont également sauvé deux chiens mais un troisième est mort à l'intérieur du brasier. Par ailleurs, un pompier a été victime d'une syncope due à la chaleur et a été transporté à l'hôpital.



"Il y avait un fort dégagement de fumée provenant du premier étage lorsque les pompiers sont arrivés sur place. Les deux habitants, des personnes d'une cinquantaine d'années, étaient déjà dehors et étaient légèrement intoxiqués par la fumée. Ils ont été évacués vers l'hôpital", a expliqué mercredi matin Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. "Deux chiens sont sortis indemnes de l'incendie, mais un troisième animal de compagnie, également un chien, n'a malheureusement pas survécu au sinistre", a-t-il poursuivi. "L'extinction, la vérification et le déblai ont été un travail de longue haleine parce que la maison était remplie d'objets en tout genre. L'origine de l'incendie est accidentelle. La maison est actuellement inhabitable", a précisé le porte-parole. Pendant les opérations, un pompier a été victime d'une syncope de chaleur et a dû être transféré à l'hôpital. Il a pu le quitter quelques heures plus tard. Vingt-neuf soldats du feu étaient à pied d'oeuvre durant quatre heures. Trois auto-pompes, deux auto-échelles, deux ambulances et le SMUR de l'Hôpital Militaire de Neder-over-Heembeek ont été nécessaires.