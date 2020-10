Importante intervention de police à Berchem-Sainte-Agathe samedi soir: voici ce qui s'est passé

Plusieurs témoins ont appuyé sur notre bouton orange Alertez-nous ce samedi soir pour signaler une intervention de police à Berchem-Sainte-Agathe, en région bruxelloise. "Hélicoptère de la police, il y aurait des fugitifs, c'est vrai?", nous a interrogé un riverain. "Que se passe-t-il? Je viens de faire la route Forest jusque Wauthier-Braine et j'ai croisé plein de policiers en folie qui montent sur l'autoroute. Je n'ai jamais vu autant de voitures de police!", nous a indiqué Mike.

Contactée par nos soins, la porte-parole de la zone de police Bruxelles-Ouest nous en a dit plus sur l'intervention. "Il s'agit d'une course-poursuite qui a débutée à Anderlecht. Les suspects ont pris le ring et l'ont quitté sur notre zone. Ils ont emprunté l'avenue Charles-Quint. Poursuivis par plusieurs policiers de la zone de Bruxelles-Midi et de chez nous, ils se sont arrêtés près de la rue des Alcyons", a indiqué Caroline Vervaet. La porte-parole a confirmé que l'hélicoptère de la police est intervenu pour cette course-poursuite.

Les trois personnes qui se trouvaient à l'intérieur du véhicule ont alors pris la fuite. "Deux ont été arrêtés peu après par la police", a précisé la porte-parole de la police.

Le motif de la course-poursuite reste inconnu pour l'instant. Selon les premières informations de la police, il n'y a pas eu de blessé.