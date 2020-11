Vol à main armée à Berchem-Sainte-Agathe, avez-vous vu ces deux hommes?

Le samedi 15 août 2020 vers 17h20, à Berchem-Sainte-Agathe, un vol à main armée a été commis dans la station-service Texaco située avenue de la Basilique. Deux individus entrent dans le commerce, le visage couvert par un masque buccal. À peine entrés, le premier auteur sort une pistolet dissimulé dans son pantalon. Il menace l’employé et réclame le contenu de la caisse. Alors que la victime ouvre le tiroir-caisse, le second auteur replace correctement le masque buccal de son complice sur son nez, puis s’empare des billets.

Le 1er auteur emmène la victime dans une pièce adjacente et contraint l'employé à ouvrir le coffre-fort. Les auteurs le vident et retournent derrière le comptoir pour y dérober des paquets de cigarettes. Ensuite, ils quittent les lieux sans empressement.

Le premier auteur est âgé d’une vingtaine d’années. Il est de corpulence normale et a les cheveux foncés et bouclés. Au moment des faits, il était vêtu d’un pantalon gris clair et d’un sweat à capuche noir. Il était armé d'un pistolet argenté.

Le deuxième est également âgé d’une vingtaine d’années. Il est de corpulence normale et a les cheveux foncés coupés court. Au moment des faits, il était vêtu d’un pantalon de sport noir et d’une veste matelassée foncée, munie d'une capuche dont la doublure est bleue. Il était en possession d’un sac-à dos noir et bleu avec une ligne transversale blanche.

Diffusé à la demande du parquet de Bruxelles le 10-11-2020.