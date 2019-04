Bientôt un centre régional intégré de la mobilité à Bruxelles: qu'est-ce que cela va changer?

Un centre régional intégré de la mobilité va être créé à Bruxelles. Cela veut dire que les dispatchings de la STIB, des transports en commun, et de Bruxelles-Mobilité seront désormais réunis, ce qui devrait permettre de mieux gérer le trafic dans la capitale.

Aujourd'hui, c'est encore un grand espace délabré, mais dans un an, 330 employés travailleront ici avec du matériel de pointe.

Le projet ambitieux de 30 millions d’euros a pour objectif de réunir le centre de contrôle du trafic bruxellois Mobiris, et l’ensemble des services de gestion de la STIB. Jusqu’ici, ils se contactaient uniquement par téléphone. Sous le même toit, les informations s’échangeront beaucoup plus rapidement.

"S'il y a un accident entre un bus et un véhicule par exemple, ça perturbe cette ligne-là, alors on pourrait par exemple vite se dire : on remet les passagers qui sont dans le bus sur cette ligne de bus à côté ou sur une ligne de tram à côté, ou leur suggérer de prendre le métro, explique Brieuc de Meeus, directeur général de la STIB. Cette perturbation sur le réseau sera facilitée."





Agir à distance

Cette collaboration renforcée devrait permettre une circulation beaucoup plus fluide. Mobiris va profiter de ces nouveaux locaux pour totalement moderniser son fonctionnement. Le centre de contrôle pourra désormais agir à distance.

"Mobiris actuellement, c'est surtout un centre de contrôle du trafic dans les tunnels, explique Christophe Vanoerbeek, directeur de Mobiris. L'objectif, c'est vraiment d'en faire un centre de gestion de la mobilité à Bruxelles, à savoir de pouvoir contrôler les feux de signalisation depuis Mobilirs et d'autres éléments comme la fermeture des barrières du bois de la Cambre quand cela s'avère nécessaire et quand cela est demandé."

Ouverture prévue dès l’été 2020, dans un lieu tenu secret pour des raisons de sécurité.