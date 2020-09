Boire un verre d'alcool dans les rues du centre de Bruxelles ne sera bientôt plus possible

A partir du 5 octobre, il sera interdit de boire de l'alcool dans l'espace public sur une bonne partie de l'hypercentreville bruxellois 24 heures sur 24, annonce le bourgmestre de Bruxelles Philippe Close (PS) dans La Dernière Heure vendredi. Le socialiste ne prend pas cette mesure "de gaieté de cœur", assure-t-il.



Le périmètre soumis à cette nouvelle réglementation est largement étendu par rapport à la première interdiction lancée le 1er février dernier sur le seul piétonnier bruxellois. Ce périmètre englobera à l'avenir une bonne partie de l'hypercentre de la capitale sans pour autant s'étendre jusqu'à la Grand Place.

J'espère que cet arrêté ne deviendra pas la norme à terme

L'arrêté du bourgmestre sera pris ce lundi 5 octobre. Il court pour une année entière. Il sera toujours autorisé d'acheter de l'alcool dans les magasins et de consommer de l'alcool en terrasse. "J'espère que cet arrêté ne deviendra pas la norme à terme car je peux comprendre qu'on ait envie de boire un verre dans un parc mais, aujourd'hui, ce n'est plus possible. L'équilibre est rompu. Les nuisances liées à la consommation d'alcool dans ces deux quartiers sont devenues insupportables pour les habitants", regrette le bourgmestre.