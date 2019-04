Bouchons sur le ring de Bruxelles: le tunnel Léonard est fermé

Le tunnel Léonard a été fermé sur le ring intérieur de Bruxelles. La route est donc barrée lorsque vous venez de Zaventem et que vous roulez en direction de Waterloo. Suite aux travaux de rénovation, des panneaux sont tombés sur la chaussée ce vendredi. Des vérifications sont en cours pour s'assurer qu'un autre objet ne finisse sur la route. Suite aux informations prises par nos soins peu avant 13H, ces vérifications pourraient encore prendre du temps.



Il est donc conseillé d'éviter le ring est pour rejoindre Waterloo. Privilégiez plutôt le ring ouest, en prenant garde aux bouchons qui pourraient se former au niveau de Grand-Bigard. N'oubliez pas que de nombreux automobilistes pourraient emprunter l'échangeur pour rejoindre la E40 et filer vers la Cöte.



Vous pouvez aussi passer par Auderghem et emprunter la E411 pour rejoindre le ring.