Bouilloire, chauffage électrique: Dominique est privée de gaz depuis le mois de juillet, c'est la débrouille

Plusieurs immeubles de Molenbeek, regroupant plus de 300 appartements se retrouvent sans gaz depuis fin juillet. Suite à une concentration trop élevée de CO, le gaz a dû être coupé le temps de trouver une alternative... qui se fait attendre. Avec la baisse des températures, les habitants sont inquiets. Ils nous ont contactés via le bouton orange Alertez-nous.

Dominique habite dans un immeuble situé boulevard Mettewie depuis 1997. À 59 ans, elle vit avec son chien Siska, et est privée de chauffage et d'eau chaude depuis deux mois et demi. "Les chaudières ne fonctionnent plus, donc on est obligés de chauffer l'eau avec les bouilloires électriques pour se laver, pour faire la vaisselle", nous montre Dominique. "C'est vraiment très ennuyant."

Dominique a la chance de disposer d'une plaque électrique pour cuisiner, ce qui n'est pas le cas de tout le monde dans cet immeuble. Avec 16 degrés le matin et le soir, ils ont pour la plupart dû trouver des alternatives pour chauffer leurs appartements. "On ne sait pas faire autrement malheureusement. On doit mettre des pulls et des choses comme ça, mais je trouve surtout qu'il faut quand même penser aux personnes âgées qui ont une santé fragile. Et puis, quand on voit le prix de l'énergie, nous obliger à mettre des trucs d'appoint comme ça, c'est scandaleux."

François-Xavier est lui aussi touché par cette situation. Il est arrivé dans l'immeuble il y a trois semaines et s'inquiète à l'approche de l'hiver. "J'avais du mal à y croire", se souvient-il à notre micro. "Et c'est en discutant avec les voisins que j'ai eu la confirmation que depuis le mois de juillet, les gens n'avaient plus d'eau chaude et plus de chauffage. Ce n'était pas un problème en été, mais ça va le devenir dans les semaines à venir."

Cette coupure remonte au 20 juillet dernier. Sibelga est appelé par les pompiers pour de nombreux cas d'intoxication de CO. Pour des raisons de sécurité, le gestionnaire bruxellois a décidé de couper le gaz, en accord avec la bourgmestre de Molenbeek. "Le CO, c'est une mauvaise combustion des gaz brûlés et aussi une mauvaise évacuation des gaz brûlés par la chaudière, par exemple", précise Serena Galeone, porte-parole de Sibelga. "Quand comme le gaz est mal évacué, il rentre à nouveau dans les appartements et c'est ça qui peut générer des intoxications au CO plus ou moins graves."

Des tests de combustion et de pression sont effectuées. S'ils sont concluants, alors Sibelga pour rouvrir provisoirement le gaz la semaine prochaine et en parallèle finaliser les travaux définitifs pour le mois d'avril 2023.