Bousculade à Forest National mercredi avant le concert de Dadju, frère de Maître Gims: "Mes deux filles en panique"

"Horreur mercredi soir quand mes deux filles sont revenues du concert de Dadju en panique, en pleurs. C'était un moment qu'elles attendaient depuis un certain temps. Les voir comme si elles avaient été à la guerre. Pleines de boue, vêtements déchirés, téléphone cassé. Où est la sécurité pour des événements pareil?" nous rapportait une mère, jeudi, via le bouton orange Alertez-nous. La veille, ses deux enfants se sont rendus au concert de Dadju, qui n'est autre que le frère du chanteur Maître Gims, à Forest National, la célèbre salle bruxelloise. Elles se sont retrouvées dans une bousculade qu'a reconnue la direction de la salle. “Les spectateurs se sont précipités vers la porte mais tout est rapidement revenu à la normale car nous avons adapté le dispositif immédiatement”, a-t-elle expliqué à nos confrères de la DH. Ce matin, notre rédaction a reçu la réaction d'une personne affirmant que les faits dépassaient la simple bousculade évoquée par Forest National: "Les gens qui faisaient la file pour les places en fosse se sont fait piétiner et écraser. Un vrai chaos! Des adolescent(e)s ainsi que des enfants ont été traumatisé(e)s."

La fosse est le coeur de Forest National, juste devant la scène, là où les spectateurs se tiennent debout et s'agitent davantage que dans les places assises situées à l'arrière. "C’est la première fois depuis de longues années qu’il y a une bousculade. Nous conseillons d’ailleurs toujours aux parents qui viennent avec de jeunes enfants de prendre des places assises", a précisé la direction du lieu de spectacle dans la DH.