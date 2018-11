Bpost: des piquets de grève installés à Bruxelles, Liège, Charleroi... les actions continuent

Les actions locales font tache d'huile chez Bpost.

La grève coordonnée a peut-être été suspendue par les syndicats de Bpost, mais cela n'empêche pas des actions spontanées d'éclater ci et là au sein de l'entreprise postale. Les centres de tri de Liège, Bruxelles et Charleroi sont bloqués. Des piquets de grève ont ainsi été installés notamment à Anvers et Gand, indique vendredi matin Jean-Pierre Nyns, de l'aile flamande du syndicat socialiste CGSP.



Ces derniers jours, des piquets de grève avaient plutôt été mis en place en Wallonie, une dizaine de centres ayant été touchés jeudi matin en Wallonie. Mais ces actions locales semblent s'étendre.

A Gand et Bruxelles, le centre de tri est ainsi touché par un piquet, selon la direction. Ce serait également le cas au centre de tri d'Anvers, selon la CGSP. Le responsable syndical Jean-Pierre Nyns dit comprendre les actions. "Les gens font entendre leur voix après des années pendant lesquelles la direction de Bpost ne les a pas écoutés".

Jeudi, la direction de l'entreprise publique avait appelé à cesser toute action locale et invité les syndicats à discuter après que ces derniers eurent décidé de suspendre la grève coordonnée et se furent dits disposés à retrouver la direction autour de la table des négociations.



Image de la grève à Charleroi envoyée par Djou



Image de la grève à Charleroi envoyée par Thomas