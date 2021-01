Braquage à Neder-Over-Heembeek: reconnaissez-vous cet homme à la voix aigüe?

À la requête du parquet de Bruxelles, la police demande de diffuser l'avis suivant :

Le lundi 9 novembre 2020 vers 18h40, à Bruxelles - Neder-Over-Heembeek, un vol à main armée a été commis au magasin « Carrefour Express» situé rue François Vekemans.

Un individu marche dans la rue et se dirige vers la rue François Vekemans. Il entre dans le commerce. Sans attendre, il sort de son sac à dos une arme à feu et se précipite vers les caisses. Il menace les employés et la cliente présente sur place. Il se fait ouvrir les caisses et réclame l'argent qu'elle contiennent. La cliente profite de cette occasion pour quitter le commerce. Le malfrat contraint ensuite un employé à l'accompagner dans une pièce annexe. Pendant que l'employé ouvre la porte, l'auteur place un présentoir dans l'entrebâillement de la porte pour empêcher sa fermeture. L'employé ouvre le coffre et l'auteur s'empare de son contenu. Une fois le butin en sa possession, l'auteur quitte les lieux et prend la fuite en direction du chemin du Rossignol.

La voix aigüe

L'auteur mesure environ 1m80 et est de corpulence normale. Il a la voix aigüe. Au moment des faits, il était vêtu d'un pantalon gris, d'un sweat à capuche gris clair et de baskets noires à semelle blanche. Il était en possession d'un sac à dos foncé et d'une arme à feu de type pistolet de couleur noire.

Témoignages

Si vous reconnaissez cet individu ou si vous avez des informations sur ce fait, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800 /30 300. Les témoignages peuvent aussi parvenir via avisderecherche@police.belgium.eu.