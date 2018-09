Anderlecht : un Aldi braqué à la hache par 4 individus cagoulés

Quatre individus gantés, encagoulés et munis d'une hache, ont fait irruption vendredi peu après 18h00 dans un magasin Aldi de l'avenue Marius Renard à Anderlecht. Ils y ont menacé au moins une caissière et se sont fait remettre le contenu de la caisse avant de prendre la fuite. Il n'y a pas eu de blessé mais une ambulance s'est rendue sur place pour un vieil homme en état de choc, indique vendredi la zone de police Midi (Anderlecht, Forest, Saint-Gilles).

"Il y a eu un braquage juste en bas de chez moi, au Aldi de Marius Renard à Anderlecht. La police et les ambulances sont sur place. Il y a des personne en état de choc", nous écrit une internaute via le bouton orange Alertez-nous.

Un braquage s’est produit en fin de journée, peu après 18h, à Anderlecht, confirme la zone de police Midi. Le magasin Aldi situé avenue Marius Renard a été visé par une attaque à la hache. Quatre individus cagoulés et gantés ont pénétré dans le magasin et réclamé le contenu des caisses. On ignore pour l’instant le montant du butin. Les auteurs sont activement recherchés. Les auteurs auraient pris la fuite à bord d’une BMW de couleur grise.

Une soixantaine de personnes étaient présentes dans l’enseigne lors du braquage dont 6 membres du personnel. Sous le choc, de nombreuses personnes ont été prises en charge par le service d’aide aux victimes. L’incident n’a pas fait de blessé physique.