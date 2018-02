Ils ont braqué le Colruyt d'Evere avec des armes: reconnaissez-vous ces deux suspects ?

Le Parquet de Bruxelles nous demande de diffuser l'avis de recherche suivant: le 6 novembre 2017 vers 8h30, deux individus masqués ont commis un vol à main armée au Colruyt situé Avenue des Anciens Combattants à Evere.

Les auteurs se déplaçaient sur un Scooter de marque SYM. Le scooter a été volé entre le 3 et 4 novembre rue Joseph Wauters à Schaerbeek et a été retrouvé le 6 novembre rue Alexandre de Craen à Schaerbeek. Les enquêteurs n’excluent pas que les auteurs des faits habitent la commune de Schaerbeek.

Le 1er auteur est âgé d’une vingtaine d’années et mesure environ 1m80. Il portait une veste à capuche, des baskets noires et blanches de marque Nike et une djellaba noire.

Le 2ème auteur est âgé d’une vingtaine d’années et est plus petit que son complice. Il portait une veste à capuche bleue, un jean clair et des baskets noires et blanches.

Vous avez plus d'infos ? Rendez-vous sur cette page ou appelez le 0800 30 300.