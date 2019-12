Braquage d'une agence de paris de Molenbeek: reconnaissez-vous ce témoin?

A la requête du parquet de Bruxelles, la police lance un avis de recherche à la suite d'un vol à main armée à l'agence Ladbrokes située chaussée de Ninove à Molenbeek-Saint-Jean.

Le 13 novembre 2019 vers 19h30, deux individus ont commis un vol à main armée à l'agence Ladbrokes Chaussée de Ninove, à Molenbeek-Saint-Jean.

Les enquêteurs sont à la recherche d'un précieux témoin qui se trouvait devant l'établissement peu avant les faits, précise la police. Il s'agit d'un homme d'environ 25 ans, de corpulence normale et mesurant entre 1m75 et 1m80. Cet homme portait un sweat à capuche blanc à lignes bleues, un pantalon noir de sport avec un logo jaune sur la jambe droite, une veste matelassée bleue à doublure verte et de baskets claires Nike.

Toute personne reconnaissant cet homme ou ayant des informations sur ces faits peut prendre contact avec les enquêteurs au 0800/30.300.