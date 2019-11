Brussels By Lights illuminera la capitale dès ce soir: 15km de lumières au programme

5 semaines et demi de montage, 15 km de lumières, 131 artères et places bruxelloises seront illuminées dès ce soir pour le Brussels By Lights. Les illuminations décoreront la ville jusqu'au 13 janvier.

Cette année, l'événement ne se cantonne pas à l'hyper-centre : les quartiers excentrés seront aussi à la fête à la demande des commerçants.

Dans le quartier De Wand, par exemple, 110.000€ ont été investis, dont 3/4 pour refaire le réseau électrique, et 1/4 pour le renouvellement des décorations lumineuses. Le projet dénommé "Forêt Enchantée" comprend 28 motifs de 10 mètres de long sur 1,60 mètres de haut. Au Mont des Art, une oeuvre immersive appelée "Submergence" a été installée : elle comprend 16.000 points lumineux sur 300m².

La consommation totale de Brussels By Lights est de 95 Kwatt, soit l'équivalent de 65 aspirateurs de puissance moyenne.