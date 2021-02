Une violente agression a eu lieu dans un métro gare de l'Ouest à Bruxelles: police sur place, passagers évacués

Vous êtes nombreux à nous signaler un important déploiement de police à la gare de l'Ouest de Bruxelles ce lundi après-midi. Une agression a eu lieu dans le métro à Bruxelles à hauteur de la gare de l'Ouest, nous renseigne un porte-parole de la Stib. Elle a eu lieu peu avant 16h. Plusieurs témoins, qui nous ont contactés via le bouton orange Alertez-nous, parlent d'une agression au couteau.

L'agression nous a été confirmée par la zone de police de Bruxelles-Ouest. Une personne, soupçonnée de cet acte, a été arrêtée par les équipes de sécurisation de la police. Aucune précision cependant sur l'arme utilisée ni sur le nombre de victimes. Les faits relèvent d'un différend d'ordre privé.

"J'étais dans le wagon du milieu. J'ai soudain entendu quelqu'un hurler. Et là j'ai aperçu un homme en train de planter un couteau dans la gorge d'une femme. Il y a eu un mouvement de panique. On ne savait pas quoi faire. La femme se vidait de son sang. Puis la police est arrivée et on a été évacués", raconte une témoin.

La Stib nous indique que les lignes 2 et 6 ont été interrompues entre la Gare du midi et Simonis sur ordre de police. Plusieurs personnes sur place nous décrivent un important déploiement de police.