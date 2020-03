Bruxelles: 29 personnes évacuées suite à un incendie dans un immeuble

Les pompiers de Bruxelles sont intervenus samedi matin vers 08h30 dans un immeuble de huit étages rue Belliard à Bruxelles, où un incendie s'était déclaré dans la cage d'escalier. "L'incendie a été rapidement contrôlé mais nous avons dû procéder à beaucoup d'évacuations", a précisé Walter Derieuw, porte-parole du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente (SIAMU) de Bruxelles. Vingt-neuf habitants ont été sortis de l'immeuble, soit via la cage d'escalier avec masques à oxygène soit via l'auto-échelle des pompiers.



"A l'arrivée sur place, l'incendie faisait rage dans le hall d'entrée, allant de pair avec un gros dégagement de fumée dans la cage d'escalier et dans les appartements", a expliqué Walter Derieuw. "Pendant les travaux d'extinction, vingt-neuf habitants, dont une personne à mobilité réduite, ont été évacués via les deux auto-échelles, et aussi via la cage d'escalier mais avec masques branchés sur l'appareil respiratoire des pompiers", a-t-il poursuivi. "Des armoires et des objets divers ont pris feu dans le hall d'entrée. L'origine de l'incendie reste à déterminer. Quant aux habitants évacués, ils ont trouvé refuge dans un bus de la Stib réquisitionné par la police. Ils ont été ensuite pris en charge par le CPAS de Bruxelles et conduits dans un hôtel, car la ventilation de la cage d'escalier et des appartements doit encore se poursuivre ce samedi après-midi. Un contrôle de présence de monoxyde de carbone doit également être effectué", a exposé le porte-parole.

Quatre des personnes évacuées ont été emmenées à l'hôpital mais uniquement par mesure préventive."Le SIAMU de Bruxelles tient à souligner de ne pas entreposer des armoires et des objets dans le hall ou la cage d'escalier, afin de ne pas freiner la progression des pompiers lors d'une intervention", a encore précisé Walter Derieuw.