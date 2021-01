Bruxelles: dans les coulisses d’une intervention lors d’un cambriolage en cours

Le magazine enquêtes sur RTL-TVI suit des interventions de police. Ce soir, un policier se trouve juste à côté du lieu d’un cambriolage qui serait en cours. Il y arrive avant tout le monde…

Alors que des policiers bruxellois se rendent sur une intervention, ils reçoivent un appel plus urgent : "Des voleurs à l’œuvre", à quelques rues de sa position. Il signale alors par radio qu’il peut intervenir rapidement et se rend sur place pour intercepter les auteurs en flagrant délit. Il pénètre dans la maison à la porte d’entrée grande ouverte. Il entend du bruit dans l’escalier et se signale à l’approche du premier étage où il y a du mouvement: "Police, ouvrez la porte". Il enfonce celle-ci et tombe sur une personne masquée qu’il pointe avec son arme à feu. "Vous habitez ici ?", lui demande-t-il, tout en lui intimant de garder "les mains en l’air".

La suite dans Enquêtes, ce soir à 19h45 sur RTL-TVI.