Une nouvelle rame de métro flambant neuve transportera les Bruxellois dès cet été. Elle est présentée par la STIB comme plus confortable, moderne et lumineuse. Il va aussi permettre l’automatisation. Les rames sont testées depuis un an sur le réseau bruxellois. L'investissement est de 400 Millions d’euros. Vous pouvez découvrir la rame dans la vidéo ci-dessus.