Bruxelles: des amendes de 600 euros pour des assesseurs absents

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a à nouveau condamné jeudi à des amendes de 600 euros des assesseurs convoqués qui ne s'étaient pas présentés ou qui étaient arrivés en retard lors des élections communales du 14 octobre. Plusieurs d'entre eux ont prétendu ne pas avoir reçu leur convocation. Certains ont été acquittés.



Le 14 octobre 2018, plus de 420 présidents de bureau et assesseurs ne se sont pas présentés dans l'un des bureaux de vote de l'arrondissement d'Hal-Vilvorde. Le parquet avait déjà envoyé à ces personnes une proposition d'arrangement à l'amiable de 250 euros, ce qui a été exécuté par 370 d'entre elles. Les 90 autres ont été citées à comparaître devant le tribunal correctionnel.Il y a environ deux semaines, 18 assesseurs ont également été condamnés à des amendes entre 600 et 800 euros. Jeudi, ce fût le cas de 19 autres. L'un d'eux a déclaré qu'il séjournait à Kinshasa durant la période d'élections et n'a pas pu expliquer pourquoi il ne l'avait pas annoncé. Deux autres ont indiqué qu'ils avaient dû travailler. Tous ont écopé d'une amende de 600 euros.Plusieurs prévenus de la même région (Wezembeek-Oppem et Overijse) ont déclaré ne pas avoir reçu