Il ne sera plus possible de se garer sur l’esplanade du Cinquantenaire à Bruxelles à partir du 1er janvier. Des travaux vont être réalisés dans plusieurs musées et il a été décidé de ne plus laisser l’accès à l’esplanade pendant les trois ans que durera le chantier. Pas sûr néanmoins qu’il soit ensuite possible de garer à nouveau sa voiture. L’esplanade pourrait bien rester piétonne pour le plus grand bonheur de certains.