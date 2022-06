Bruxelles : ils vendaient leur drogue sur les réseaux sociaux et proposaient des livraisons à trottinette

ix membres d'un réseau de vente de stupéfiants bien organisé sur les réseaux-sociaux ont été interpellés à Bruxelles, zone ouest (Molenbeek, Ganshoren, Jette, Koekelberg, Berchem-Ste-Agathe). Les auteurs proposaient des stupéfiants via le réseau social Snapchat. Les enquêteurs évoquent une véritable "team marketing" pour promouvoir les substances illicites. Les auteurs se targuaient d’être les n°1 des vendeurs de haschisch sur Bruxelles. Ils allaient jusqu'à proposer des livraisons à domicile.

Au total, sept perquisitions ont été effectuées sur les cinq communes de la zone de police Bruxelles-Ouest. Six suspects ont été identifiés. Les deux suspects principaux, deux frères âgés de 19 et 20 ans qui géraient les commandes et la publicité ont été interpellés à leur domicile en plein préparatif de commandes. Par ailleurs, quatre livreurs ont été interpellées également.

Quatre suspects ont été mis à disposition du parquet de Bruxelles. L’un d’entre eux a été placé sous mandat d’arrêt, deux autres (en aveux) ont été libérés sous conditions.